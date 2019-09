© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ryan Kent, giovane promessa cresciuta nel Liverpool, a fine estate si è trasferito in Scozia, nei Rangers di Glasgow dove ha (ri)trovato Steven Gerrard. Ai microfoni di Sky UK, il 22enne ha accusato i Reds: "Mi hanno mentito, ed è stato molto difficile. Devi essere forte di testa per accettare il fatto che ti abbiano detto una cosa che poi però non è avvenuta. Difficile accettarlo. Ho dovuto allenarmi da solo, per fortuna poi mi hanno preso i Rangers". Kent, con queste parole, si riferisce alle varie promesse che gli avrebbe fatto la dirigenza nel corso degli anni.