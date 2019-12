RB Lipsia, Nagelsmann: "Non prendiamo alla leggera la gara col Lione"

Julian Nagelsmann, allenatore del RB Lipsia, ha presentato così la sfida di Champions in programma domani sul campo del Lione: "Non abbiamo ancora vinto contro il Lione e vogliamo dunque sfatare già domani questo tabù. Non prenderemo alla leggera questa partita, è importante per noi e per l'intera Bundesliga fare una buona figura domani", le sue parole in conferenza stampa.

Classifica del Gruppo G di Champions:

RB Lipsia 10

Zenit 7

Olympique Lione 7

Benfica 4