Real Betis, Sampaoli rifiuta la panchina a causa del derby andaluso

Jorge Sampaoli ha rifiutato la panchina del Real Betis. L'allenatore cileno, dopo essere stato contattato dagli andalusi, ha risposto negativamente alla proposta sia per l'accordo che lo lega al Santos in Brasile, sia perché non ha voluto rispondere positivamente alla storica rivale della sua ex squadra, ovvero il Siviglia. A riportarlo è Gazeta Esportiva.