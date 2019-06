Real, Casemiro piace al PSG. Può rientrare nella trattativa per Neymar

Dopo le dichiarazioni del presidente Al Khelaifi, il futuro di Neymar sembra essere distante da Parigi. Il brasiliano fa gola a diversi club, soprattutto Barcellona e Real Madrid. Il PSG non è disposto ad accettare offerte inferiori a 220 milioni di euro, ma con Florentino Perez si potrebbe parlare di contropartite tecniche. Il primo obiettivo di Leonardo, infatti, è Casemiro, centrocampista brasiliano classe 1992 che potrebbe fare le valigie qualora dovesse andare in porto anche l'affare-Pogba. Ai campioni di Francia serve un elemento di spessore in mezzo, che manca dai tempi di Thiago Motta. L'alternativa sarebbe Allan. A riportarlo è Marca.