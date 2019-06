© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Casemiro, centrocampista del Real Madrid e del Brasile, ha parlato in zona mista dopo la sfida contro il Venezuela dell'eventuale trasferimento di Neymar al Barcellona: "È un gran giocatore e se tornerà al Barça sarà difficile per noi, perché avranno un altro giocatore importante. Se venisse a Madrid, sarebbe il benvenuto". Sugli acquisti del Real Madrid , invece, ha detto: "Arrivano sempre giocatori di alto livello, come Hazard o Rodrygo. Sono tutti i benvenuti, daranno un bel contributo".