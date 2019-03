© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Christian Eriksen è quanto mai in bilico. Il fantasista danese, che ha il contratto in scadenza a giugno 2020, è nel mirino del Real Madrid di Zinedine Zidane, che lo avrebbe indicato come uno dei rinforzi per il mercato estivo. Il Tottenham deve quindi prendere una decisione difficile: venderlo nella prossima finestra di trasferimenti oppure rischiare di perderlo a parametro zero nel 2020. Lo riporta il Sun.