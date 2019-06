Real Madrid, 300 milioni per il Fair Play finanziario: in 12 sul mercato

© foto di Insidefoto/Image Sport

La lista è lunga, in dodici sono pronti per lasciare Madrid. Secondo Marca Navas, Lucas Vazquez, Nacho, Vallejo, Theo Hernandez, Kovacic, Isco, Ceballos, Bale, De Tomas, Mariano Diaz e James Rodriguez possono lasciare i blancos in questa finestra di mercato. La società madrilena deve assolutamente ufficializzare le cessioni per almeno 300 milioni di euro, il Fair Play finanziario incombe sugli spagnoli.

Molte squadre italiane sono interessati ai talenti delle merengues: James Rodriguez piace molto al Napoli, mentre su Ceballos ed Hernandez c'è il Milan. Senza dimenticare Kovacic, che potrebbe pensare ad un ritorno all'Inter. Sarà un'estate calda nella capitale spagnola, non solo per quanto riguarda le temperature.