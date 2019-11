Real Madrid, a gennaio nuovo tentativo per Pogba, C'è la carta James

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da el Desmarquez, il Real Madrid potrebbe tornare alla carica a gennaio per Paul Pogba. La carta per arrivare al francese è James Rodriguez. Zinedine Zidane vuole a tutti i costi l'ex Juventus mentre il colombiano, nonostante il reintegro in squadra dopo il prestito al Bayern, non è stato inizialmente considerato nel progetto dei blancos.