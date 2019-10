© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Karim Benzema ha parlato in Spagna dei prossimi impegni del Real Madrid: "Sto bene come tutta la squadra e, a poco a poco, raggiungeremo un livello molto alto per vincere sempre, ogni partita. La prossima partita contro il Maiorca non sarà facile perché poi avremo anche la Champions con il Galatasaray e il Clasico contro il Barcellona. Saranno tre partite molto difficili, ma ci faremo trovare pronti".