Real Madrid, calvario infortuni. Già tredici in stagione, ben dieci muscolari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In casa Real Madrid questo inizio di stagione è stato senz'altro segnato dai tanti problemi fisici, e dagli infortuni. In particolare sono molti i guai muscolari rimediati da giocatori della squadra spagnola, come nel caso dell'ultimo infortunato Ferland Mendy, la cui assenza (già la seconda volta che si ferma, ndr) pone un problema ulteriore per Zidane a causa della scarsità di opzioni sulla fascia sinistra. Tredici infortuni totali, di cui dieci di tipo muscolare, quando ancora non siamo arrivati neanche a fine settembre. Nonostante il cambio nello staff tecnico, passato dalla direzione di Pintus a quella di Dupont, i giocatori del Real Madrid continuano a farsi male.