Real Madrid, chiesto Ruben Dias al Benfica nell'affare De Tomas

© foto di J.M.Colomo

Il Real Madrid punta Ruben Dias, difensore del Benfica che ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro. 22 anni, il giocatore è assieme a Joao Felix la rivelazione dell'ultima stagione in Portogallo. I blancos chiedono un diritto di prelazione sul giocatore, in cambio della cessione a titolo definitivo di Raul de Tomas ai lusitani per 20 milioni di euro.