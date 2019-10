© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata a Maiorca, il portiere del Real Madrid Thibuat Courtois ha detto: "L'avversario ha giocato come ci aspettavamo, il Maiorca è una squadra molto intensa ma potevamo farcela. A noi è mancato l'ultimo passaggio, loro dopo il gol non hanno creato grandi occasioni. L'espulsione di Odriozola? Penso che nel primo tempo abbia toccato la palla, forse nel secondo non avrebbe dovuto essere così irruento ma quella è adrenalina. Assenze? Veniamo tutti dalle nazionali e non c'è stato molto tempo per riprenderci, ora dobbiamo vincere contro il Galatasaray".