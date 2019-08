© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata contro il Celta Vigo, il portiere del Real Madrid Thibaut Courtois ha parlato di Bale che è stato confermato da Zidane: "Non sono stato sorpreso da Bale perché l'allenatore ha tutti a disposizione. Poi decide i titolari, ma Bale ha fatto una grande partita. Sarai il portiere titolare? Sto cercando di giocare bene e poi l'allenatore decide. Come sta Hazard? Sono rimasto sorpreso quando non l'ho visto nelle convocazioni. Ma tornerà presto".