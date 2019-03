Real Madrid, è il giorno del giudizio per Solari: Florentino decide

© foto di J.M.Colomo

E' oggi, spiega AS, il giorno del giudizio per Santiago Solari. Nella giornata odierna, infatti, Florentino Perez deciderà sul futuro della panchina del Real Madrid: il presidente sembrava deciso senza indugi a cambiare, prendendo José Mourinho, ma il 4-1 di Valladolid potrebbe aver cambiato le carte in tavola. O forse no: Florentino vuole aprire subito un ciclo diverso, risolvendo casi come quelli di Isco e di Marcelo. Per questo oggi è il giorno decisivo e del giudizio per la panchina del Real.