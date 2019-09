Real Madrid, emergenza infinita a centrocampo. Rientrano Hazard-James

© foto di J.M.Colomo

Emergenza senza fine in casa Real Madrid, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Ai ko di Modric, Isco e Asensio si è aggiunto anche quello di Fede Valverde nelle ultime ore, con Zidane che per la gara col Levante avrà a disposizione solo due interpreti di ruolo, ovvero Kroos e Casemiro. Fra i centrocampisti è stato inserito anche James Rodriguez, colombiano a lungo trattato dal Napoli in estate e rientrato da un infortunio. Questo l'elenco dei convocati dei Blancos:

Portieri: Courtois, Areola, Altube

Difensori: Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Mendy

Centrocampista: Kroos, Casemiro, James

Attaccante: HAzard, Benzema, Vazquez, Jovic, Vinicius, Rodrygo