As di oggi fa il punto sul mercato del Real Madrid. Christian Eriksen è l'obiettivo principale, viste le difficoltà per arrivare a Paul Pogba e al fatto che il danese può arrivare a un prezzo accessibile, essendo a scadenza. La squadra ha però troppi giocatori in rosa e prima deve smaltire: 25 sono i nomi iscrivibili e sono caselle tutte occupate, alle quali va aggiunto Rodrygo che è stato iscritto come giocatore del Castilla. Fra gli indiziati a lasciare la casa blanca vi sono Mariano, Brahim e Isco.