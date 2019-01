© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid pensa al futuro e avrebbe già individuato l'erede ideale di Karim Benzema. Si tratta di Luka Jovic, attaccante 21enne serbo in forza all'Eintracht Francoforte ma in prestito dal Benfica. Il giocatore è l'attuale capocannoniere della Bundesliga con 13 gol. Lo riporta AS.