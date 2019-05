Real Madrid, As annuncia: "E' fatta per Jovic". Le cifre dell'affare

"Jovic, fatto". E' questo il titolo d'apertura dell'edizione di As, che annuncia di fatto il primo colpo del Real Madrid per la prossima estate. l quotidiano spiega che il '9' dell'Eintracht Francoforte vestirà presto la maglia blanca, firmerà per sei anni e costretà 60 milioni di euro dopo l'eccezionale stagione con il sodalizio tedesco.

Casillas e altro - I colleghi spagnoli in prima pagina si dedicano anche all'infarto occorso a Iker Casillas, che fortunatamente si è ripreso e ha ricevuto una visita speciale: "La rosa del Porto fa visita a Casillas". Poi tanto spazio al campionato, a cominciare dal disastroso k.o. interno del Siviglia: "Caduta del Siviglia contro un grande Leganes".