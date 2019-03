© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

I giornali spagnoli di oggi aprono col mercato del Real Madrid e un nome chiaro: Kylian Mbappé: "Vale 280 milioni" titola As sottolineando come "Zidane possa giocare un ruolo chiave nell'operazione". Il record di spesa per un trasferimento è quello di Neymar nell'estate 2017, dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 222 milioni. Mbappé in questa classifica è al secondo posto col suo passaggio dal Monaco sempre al PSG per 180 milioni. L'asso francese potrebbe quindi occupare due piazze del podio. Tuttavia Marca va in direzione opposta: "Non faremo offerte per Mbappé" è il virgolettato in prima pagina. "Il club mette in chiaro che l'attaccante è impossibile da raggiungere per quest'anno e zittisce i rumors. Hazard e Mané guadagnano posizioni nelle preferenze di Zidane".