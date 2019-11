© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid interverrà sul mercato in entrata nella sessione di gennaio, almeno questi sono gli spifferi che arrivano dalla Spagna. Ma i Blancos, racconta Marca, faranno anche alcuni movimenti in uscita. Fra i sicuri partenti, si legge, ci sono Brahim Diaz e Mariano Diaz: entrambi avevano offerte in estate ma hanno scelto di restare a Madrid, ma dopo una prima parte di stagione con zero sooddisfazioni personali a gennaio tutto sarà diverso. Ed entrambi partiranno dal Real in prestito.