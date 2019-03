L'ex presidente del Real Madrid, Ramon Calderon, ha detto la sua sul possibile futuro di Garteh Bale. "E' vero, per molti tifosi non poteva essere il leader di una squadra orfana di Cristiano Ronaldo - ha detto a Sky Sports News -, ma comunque ha dimostrato una mancanza di impegno tale da non passare inosservata agli occhi dei tifosi e dei compagni. E' un peccato, ma purtroppo non riesco ad immaginarmelo con la maglia del Real Madrid nella prossima stagione".