Real Madrid, le richieste di Florentino: no per Pogba, Bale è da rivalutare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Florentino Perez, numero uno del Real Madrid, vuole assolutamente convincere Zinedine Zidane a rivalutare Gareth Bale. Il gallese non ha i 90' nelle gambe e la mancanza di ritmo e di prestazioni complica la questione soprattutto in chiave mercato. Come riportato dal The Indipendent il patron delle merengues ha chiesto al proprio allenatore di rivalutare l'ex Tottenham, ma soprattutto di cambiare obiettivo per quanto riguarda il centrocampo. Al momento il francese vuole arrivare a Paul Pogba, ma il giocatore non rientra nei piani della dirigenza madrilena.