© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paul Pogba resta l'obiettivo principale del Real Madrid e secondo il Daily Mail adesso il Manchester United avrebbe deciso di non porre più veti alla sua cessione. Ole Gunnar Solskjaer è conscio infatti che il suo addio, in estate, potrebbe portare ai Red Devils soldi importanti (non i 150 milioni chiesti, ndr) per rinforzi pesanti. Su tutti Saul Niguez dell'Atletico Madrid e Donny van de Beek dell'Ajax.