Il Real Madrid ha presentato la lista Champions League in vista di questa stagione. Non ci sono sorprese tra i presenti, con l'unica assenza confermata che è quella di Asensio, out per 6-9 mesi a causa del lungo infotunio al ginocchio:

PORTIERI: Areola (1) e Courtois (13)

DIFENSORI: Carvajal (2), Militão (3), Sergio Ramos (4), Varane (5), Nacho (6), Marcelo (12), Odriozola (19) e Mendy (23)

CENTROCAMPISTI: Kroos (8), Modric (10), Casemiro (14), Fede Valverde (15), James (16), Brahim (21) e Isco (22)

ATTACCANTI: Bale (11), Hazard (7), Benzema (9), Lucas Vázquez (17), Jovic (18), Mariano (24), Vinicius (25) e Rodrygo (27)

ELENCO B: Altube (26) e Belman (30), Sergio López (32), Fran García (33), Manu Hernando (34), Adri (35), Javi (39) e Víctor Chust (40), Martín (36), Franchu (37), Álvaro Bravo (38), Marvin Park (41), Baeza (42) e Antonio Blanco (43) e Pedro Ruiz (29).