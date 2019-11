© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Real Madrid ha intenzione di portare nella capitale spagnola l’attaccante Kylian Mbappè, classe ‘98, attualmente in forza al Paris Saint-Germain con cui però non ha ancora rinnovato. Secondo quanto riferito da Le Parisien il club iberico sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra mostruosa per il cartellino dell’attaccante, una cifra che farebbe tremare anche il ricco PSG. Si parla infatti di 400 milioni di euro, quasi il doppio di quanto i transalpini spesero per prelevare dal Barcellona Neymar, 222 milioni di euro. Quello del brasiliano è al momento il trasferimento più caro della storia.