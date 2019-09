Real Madrid, Ramos chiama Pogba: "Porte aperte per i grandi come lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergio Ramos chiama Paul Pogba al Real Madrid. Questo si legge sull'Express, che sottolinea come ci sia già stata un'apertura totale da parte del capitano dei blancos per un eventuale approdo nella capitale spagnola del centrocampista del Manchester United. C'è di più, perché il quotidiano inglese riporta anche alcuni virgolettati dello stesso Ramos:

"Il Real Madrid ha sempre aperto le porte ai buoni giocatori, come lui. Per me Pogba è tra i grandi". Per quello che si direbbe essere un vero e proprio corteggiamento alla luce del sole, anche se secondo alcuni presto l'ex Juve avvierà discorsi per un rinnovo contrattuale con i Red Devils.