© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Movistar TV, il capitano del Real Madrid Sergio Ramos ha commentato così lo 0-0 arrivato contro il Betis Siviglia: "Sapevamo che era un'ottima occasione per andare in testa alla classifica. La squadra ha combattuto e cercato la vittoria dal primo minuto. L'atteggiamento e il lavoro difensivo sono stati buoni. Non è stato facile battere il Betis, è un pareggio agrodolce. Non abbiamo avuto lo stesso ritmo dall'inizio. In alcune fasi del gioco abbiamo fatto un passo indietro e ci siamo difesi.Ogni giorno è sempre più difficile vincere in questo campionato".