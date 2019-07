© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sergio Ramos, difensore e capitano del Real Madrid, dopo la figuraccia in International Champions Cup contro l'Atletico Madrid (7-3 per i Colchoneros il risultato finale) ha parlato ai microfoni dei media presenti, tra cui Marca: "Le sensazioni non sono positive, ma queste sono partite per raggiungere il nostro livello. Noi abbiamo approcciato alla gara come un'amichevole, loro invece no, hanno giocato come fosse una finale. Il risultato è stato troppo ampio. Mercato? Non ci preoccupa. I giornalisti dicono cose che a volte sono vere e altre no. Bale? E' un nostro compagno di squadra, siamo felici di averlo in squadra e il futuro dipende da lui".