© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il laterale del Real Madrid Marcelo ha parlato del possibile interessamento delle merengues per Neymar. Il brasiliano ha avuto parole al miele per il connazionale, ammettendo di considerarlo migliore rispetto al colpo del mercato dei Galacticos, ovvero Eden Hazard: “Eden è un campione, un giocatore di grande qualità. Ha le qualità per stare tra i cinque migliori giocatori al mondo. Credo che lui e Neymar non si possano paragonare, ma il brasiliano per me è migliore. È un giocatore imprendibile, difficile da controllare. Sarebbe un piacere enorme per me averlo al Real Madrid, ma non sono io che decido. Il Real deve sempre cercare di prendere i giocatori migliori al mondo”.