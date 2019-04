Real Madrid, una nota lieta nel pari a Getafe. Cresce la stella Brahim

Deludente Real Madrid, come spesso è accaduto in questa stagione. Ieri sera solo uno 0-0 sul campo del Getafe, rivelazione di questa Liga e clamorosamente quarto in classifica. C'è però qualcosa da salvare, fra gli uomini di Zidane, ossia la prestazione di Brahim Diaz: "Guadagna punti" titola Marca oggi in edicola. "Brahim, l'unico buono" sottolinea invece As. Classe 1999, Brahim Diaz è stato acquistato dal Real Madrid a gennaio. I blancos per arrivare al talento hanno pagato 17 milioni di euro il Manchester City.