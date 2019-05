Real Madrid, Xabi Alonso lascia le giovanili e passa alla Real Sociedad

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex centrocampista del Real Madrid Xabi Alonso, oggi allenatore del Infantil A dei Blancos, ha deciso di lasciare il club in estate per passare alla Real Sociedad, squadra in cui è nato come calciatore. Nelle prossime settimane Xabi Alonso prenderà il patentino UEFA Pro da allenatore e siedera sulla panchina delle giovanili o della seconda squadra del club basco. Con l'obiettivo, dichiarato, di diventare l'allenatore della prima squadra in un futuro non troppo lontano.