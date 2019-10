Real Madrid, Zidane: "Col Barça quando lo diranno. Io accetto in silenzio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Conferenza stampa pre Mallorca per Zinedine Zidane che ha parlato anche del Clasico e della sua data (le società hanno chiesto congiuntamente di giocare il 18 dicembre, ndr): "faremo quello che ci diranno. Da allenatore devo avere questa posizione, mi adatterò e starò zitto. Ho una preferenza ma non ve la dico, ci adatteremo".

Sul mercato "Fino a fine gennaio potremo fare acquisti, però a me interessa la gara di domani. Non posso pensare ai trasferimenti nè a qualcosa di lontano".

Su Jovic "Sapete la situazione, credo stia meglio che all'inizio. Ci conto, sta imparando lo spagnolo e mi affiderò anche a lui".

Sulla squadra. "Modric e Bale non ci saranno domani, Kroos e Lucas pure, purtroppo ci capita sempre qualcosa".