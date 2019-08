James Rodriguez, Gareth Bale e Mariano Diaz non sono stati convocati da Zinedine Zidane per l'amichevole di oggi alle 19 contro il Salisburgo. Un segnale chiaro di come né il tecnico né il club contino sui giocaori in questione. Spicca anche l'assenza di Luka Modric, il quale soffre di un affaticamento. Problemi fisici anche per Brahimi, che sta lavorando da solo. Scontate le assenze di Mendy e Asensio, con quest'ultimo che verrà operato in settimana.