© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Complice un infortunio Marcelo non ha avuto continuità nell'ultimo periodo ma nonostante il suo recupero, Santiago Solari gli ha preferito Reguilon lasciandolo in panchina diverse volte. Nella sfida contro il Girona però Marcelo è tornato titolare dopo averlo fatto per l'ultima volta in campionato lo scorso 6 gennaio, nella sconfitta contro la Real Sociedad. Da allora, il brasiliano ha giocato solo 14 minuti (contro l'Espanyol) nelle ultime cinque giornate di Liga. Solo in Copa del Rey contro il Barcellona il brasiliano è stato schierato titolare ma la sua deludente prestazione gli è costato il posto contro Atletico e Ajax.