"Ancora una volta solo Benzema" titola Marca oggi in edicola. Il francese salva la faccia contro il Leganés: "Il francese, autore degli ultimi cinque gol dei blancos. Panchina e solo dieci minuti per Bale. L'Atlético si distanzia nella corsa per la seconda posizione. Nessuna squadra di Champions ha vinto in questa stagione al 'Butarque'". Evidenziate su As le parole di Zidane: "La prossima stagione torneremo migliori".