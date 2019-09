© foto di J.M.Colomo

Il nuovo numero 1 del Real Madrid è Alphonse Areola. Il club spagnolo ha presentato da pochi minuti in conferenza stampa l'ex portiere del PSG, che entrerà in competizione con Courtois: "È un onore indossare questa maglia, la stessa del mio idolo Casillas. Zidane mi ha accolto molto bene, così come gli altri membri dello spogliatoio. Mi farò trovare pronto e quando avrò l'opportunità di giocare, darò il meglio. Courtois e io siamo molto diversi; il primo approccio è stato buono, ci alleniamo con lo stesso tecnico. Spero di mostrare il mio valore e di mettere in difficoltà il mister. Io riserva? Quello che ci siamo detti con Zidane resta nello spogliatoio. Vedremo; io mi preparo al meglio e voglio vincere titoli. Non sono qui per fare la comparsa".