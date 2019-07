L'emozione gioca brutti scherzi: Eder Militao, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Real Madrid si è sentito male prima dell'ultima domanda. Vertigini che lo hanno portato ad abbandonare la sala stampa in anticipo. Prima ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "So che qui c'è pressione, è un club molto grande ma è la cosa migliore per fare un buon lavoro. La pressione ci sarà sempre".