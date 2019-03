© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei giocatori che Zinedine Zidane avrebbe già richiesto a Florentino Perez per rinforzare la rosa nella prossima finestra di mercato è il trequartista del Tottenham, Christian Eriksen. Il danese è legato agli Spurs da un contratto in scadenza a giugno 2020 e non ha ancora rinnovato. Il presidente Levy chiede 250 milioni per cedere il fantasista, ma rischia di perderlo a zero e potrebbe quindi abbassare le pretese, cedendo alle lusinghe degli spagnoli. Lo riporta il Mirror.