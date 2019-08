© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tempo di presentazione per Jeff Reine-Adelaide. Il neo centrocampista del Lione ha parlato in conferenza stampa: "Sono felice di firmare con il Lione. E’ un privilegio perchè è un club storico, ci sono stati molti giocatori che hanno fatto una bella carriera in questo club. E’ un club che mi potrà dare molto perchè ci sono dei giocatori incredibili, c’è un allenatore nuovo che mi potrà aiutare molto. E poi c’è la Champions League, competizione prestigiosa".