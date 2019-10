Rennes, Stephan: "Io indebolito dal club ma resto determinato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Julien Stephan, allenatore del Rennes, avversario nel girone di Europa League della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Cluj: "Il nostro prossimo avversario è una squadra molto esperta, basata su un gruppo molto compatto. Dovremo aumentare l'intensità del nostro gioco ma anche la determinazione. Vogliamo provare a vincere imponendo il nostro gioco. La mia posizione di allenatore è stata indebolita qualche settimana fa da parte del club ma io sono estremamente combattivo e determinato. Voglio invertire la tendenza insieme ai miei giocatori e al mio staff. Abbiamo lavorato molto duramente durante la sosta e domani siamo pronti per alzare l'asticella dell'impegno".