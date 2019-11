Rivedi le parole di Mou: "Mai al Tottenham? Poi mi hanno licenziato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una lunga conferenza stampa, quella di José Mourinho ieri pomeriggio a Londra come nuovo allenatore del Tottenham. Il tecnico portoghese precisa circa le dichiarazioni fatte nel corso dell'esperienza al Chelsea, nella quale escluse un futuro sulla panchina degli Spurs. Lo Special One si è mostrato fiducioso sul potenziale della squadra, tanto da promettere di lottare per il titolo a partire dalla stagione 2020/21. Rivedi le dichiarazioni dell'allenatore portoghese a riguardo nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.