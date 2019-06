Arjen Robben e un ritorno al PSV. Dopo aver lasciato il Bayern Monaco, l'esterno olandese ha parlato dell'eventualità di tornare a Eindhoven: "So che Van Bommel (allenatore del PSV, ndr) ha la porta aperta per me. Ci siamo sempre tenuti in contatto, forse un po' più di recente, ma non ho ancora deciso se continuerò".