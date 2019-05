Ronaldo: "Vorrei Vinicius al Valladolid. Neymar-Real? Non credo"

© foto di Antonio Vitiello

Il presidente del Valladolid Ronaldo ha parlato di tanti temi di attualità riguardanti la Liga a margine di un evento pubblico: "Neymar al Real Madrid? Se ne parla da tanto tempo, ma non credo ci sia nulla fra lui e i Blancos. Ogni squadra lo vorrebbe, ma non credo sia sul mercato".

Vinicius al Valladolid? "Mi piacerebbe, ma non posso pagare il suo stipendio. Se il Real decidesse di darlo in prestito noi comunque lo accoglieremmo".

La stagione del Real Madrid? "Non si può sempre vincere purtroppo. Ma non serve fare un dramma secondo me".

Il Barcellona ko col Liverpool? "Hanno una grande squadra e il migliore del mondo. Però mi chiedo perché quando vincono è il Barça di Messi, mentre quando perdono è la squadra di Valverde o Coutinho. Per me è un'ingiustizia tremenda verso la squadra e lo staff".