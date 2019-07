© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Wayne Rooney, ex stella del Manchester United e dell'Everton, ha dichiarato a Sport Bild la sua enorme stima per Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool: "È l'allenatore che tutti vorrebbero avere. Tutti i suoi giocatori dicono che sia divertente essere allenati da lui. L'ho incontrato un paio di volte, è una grande persona. Ho grande rispetto per lui e per quello che ha fatto finora. Non solo a Liverpool, ma anche nel Borussia Dortmund. Ha ancora gli anni migliori davanti a sé".