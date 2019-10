Rubiales: "Barça-Real, il comitato della Liga deciderà nelle prossime ore"

Luis Rubiales, presidente della Federcalcio spagnola, ha parlato del possibile rinvio di Barcellona-Real Madrid: "Abbiamo parlato con i due club. Il Governo non ci ha chiamato, è una questione di calcio. Bisogna essere responsabili, non posso dire nulla. C'è un comitato che giudicherà in poche ore e deve prendere una decisione in totale autonomia". Rubiales ha anche parlato dell'idea di giocare Villarreal-Atletico Madrid a Miami: "Le regole della FIFA sono chiare: le competizioni nazionali devono essere giocate in casa".