© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Jindrich Trpisovsky, allenatore della Slavia Praga, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Barcellona in Champions League: "E' una partita ovviamente importante per noi. Quando ho visto il Barcellona di Guardiola dieci anni fa, era la squadra più dominante che avessi mai visto. Questa per noi è un'esperienza fantastica per tutti e siamo felici di poter disputare una sfida del genere. Solo pochi anni fa non avrei mai pensato di poter partecipare a una cosa del genere. Preparare questa partita è stato più facile perché non dobbiamo a spiegare a nessuno chi sono Messi o Suarez. E' una partita come tutte le altre e vogliamo provare a gestirla nel migliore dei modi. Un punto in due partite è troppo poco per ciò che abbiamo espresso fino a ora, siamo stati un po' sfortunati".