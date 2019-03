S.Ramos. "Giallo con l'Ajax un errore. Marcelo è un fratello per me"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Con un lungo post pubblicato sul proprio account Instagram, Sergio Ramos ha voluto chiarire gli ultimi eventi vissuti in casa Real Madrid: "Come calciatori amiamo far parlare il campo, ma questa stagione non è andata come avremmo voluto. Gli ultimi eventi sono stati disastrosi ma non mi voglio nascondere. Noi giocatori siamo i primi responsabili e io, come capitano, lo sono più di tutti. Ecco perché ho pensato che il modo più onesto per rispondere alle domande che circolavano intorno a noi sarebbe affrontarle direttamente. Il giallo contro l'Ajax è stato un errore e mi assumo le colpe al 200%.

Perché hai registrato il documentario?

"Ci sono determinati impegni presi e non mi è mai passato per la testa che la sfida con l'Ajax sarebbe potuta finire in quel modo. La registrazione stessa è stata ridimensionata man mano che la partita andava avanti".

Hai litigato con il presidente nello spogliatoio?

"I problemi di spogliatoio sono discussi e risolti nello spogliatoio. Non c'è alcun problema e tutti hanno lo stesso interesse: il Real Madrid".

Hai avuto un confronto con Marcelo?

"Abbiamo scambi in ogni sessione di allenamento. Fa parte del lavoro con la pressione. Ma è solo un episodio come tanti altri che accadono di giorno in giorno. Marcelo è come un fratello per me"

Cosa sta succedendo con l'allenatore?

È una decisione che non è nostra e in cui non interferiamo. Abbiamo un enorme rispetto per lui e sosteniamo sempre l'allenatore del Real Madrid.

Queste riflessioni sono, senza dubbio, il risultato di una stagione profondamente deludente, ma non lasceremo che la sconfitta ci fermi. È nostro obbligo lavorare e migliorare".