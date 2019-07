© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Liverpool, secondo il The Sun, sta programmando il rinnovo di contratto di Mohamed Salah. E l'idea dei reds, si legge, sarebbe quella di rendere l'egiziano ex Roma e Fiorentina il giocatore più pagato dell'intera Premier League. Per farlo, il Liverpool è pronto ad offrirgli un contratto da 25 milioni di euro netti all'anno.