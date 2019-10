Erling Braut Haaland è la nuova stella del Salisburgo. Sulle sue tracce c'era la Juventus, adesso anche tante altre big d'Europa, specie in Premier League. L'attaccante norvegese, classe 2000, non vuole però sentir parlare di mercato: "Arsenal e Manchester United su di me? Tutte queste indiscrezioni sono noiose. Preferirei non parlarne, mi piacerebbe che non ci fossero queste voci e che io sia schermato dalle speculazioni".