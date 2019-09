© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Avvio di Champions League fra le mura amiche per il Salisburgo contro il Genk. "Il nostro obiettivo deve essere sempre lo stesso - ha detto Jesse Marsch in conferenza stampa -: competere per la vitoria. Per questo motivo ci prepariamo sempre per affrontare un grande avversario. Spero che tutti i nostri tifosi presenti domani allo stadio possano godere di una bella vittoria".

Sul Genk, Marsch spiega: "Sono una squadra che ha un ottimo possesso palla e hanno giocatori di livello. Berge? È un giocatore forte, intelligente e tatticamente molto bravo".